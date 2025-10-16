L'Alcione Milano sfida l'Inter U23, il presidente: «Un sogno che si avversa. Sul futuro...»

Il presidente dell’Alcione Milano ai microfoni di ‘Tuttosport’ ha espresso tutta l’emozione di andare a sfidare i nerazzurri in un derby storico.

Giulio Gallazzi, presidente dell’Alcione, si prepara a vivere un momento storico: il derby di Milano in Serie C contro l’Inter Under 23. Un match che, come racconta a Tuttosport, rappresenta un sogno e un’emozione unica.



IL DERBY – «Mi guardo indietro. Un club di livello mondiale fa visita a chi una ventina di anni fa non aveva nemmeno la prima squadra. È incredibile, ed è un grande onore».



DUE SCUOLE MILANESI – «Loro sono Under 23, noi come età media siamo attorno ai 24,5 anni: sono due vere scuole milanesi di calcio giovanile».



COSA SIGNIFICA QUESTA PARTITA – «Un sogno che si realizza. Giocheremo con il sorriso: l’Alcione non è mai una squadra arrabbiata».



MAROTTA – «Credo la vivrà come una partita qualunque. Io invece come quella dell’anno».



VEDRETE INSIEME LA PARTITA – «Penso di sì. Oggi saremo insieme in consiglio federale (Gallazzi è fresco di elezione, n.d.r.) e l’Inter gioca sabato a Roma ma mi ha promesso che ci sarà».



IN CASO DI GOL… – «Non credo che esulterei come in altre gare. Tifo Bologna, la squadra della mia città, ma da anni simpatizzo Inter. Nel caso, e spero che accada, cercherò di interiorizzare i salti di gioia».



L’AMICIZIA CON MAROTTA – «La prima volta non abbiamo parlato di calcio, la seconda sì. Lui era incuriosito dalla mia esperienza e io, che arrivo da altri mondi, ho subito colto l’occasione per chiedergli consigli. Poi le occasioni per vedersi, magari a cena o davanti a un caffè, si sono intensificate».



L’ALCIONE É FAVORITO – «Le risponderei che sbaglia: l’Inter è una corazzata. A noi piacerebbe disputare una bella gara».



IL NUOVO STADIO A SETTIMO MILANESE – «In linea con i piani. L’obiettivo è chiudere lì la regular season. E poi giocarci i playoff, chissà…».