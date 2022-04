Inzaghi: «Partita importantissima, sappiamo quanto conta». Le parole del tecnico dell’Inter prima del Bologna

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro il Bologna. Le sue parole:

PARTITA – «E’ una partita per noi importantissima, che arriva in un momento particolare pieno di gare. Sappiamo però quanto conta questo recupero».

HANDANOVIC E RADU – «Abbiamo qualche difficoltà come tutti. Gosens, Vidal, Caicedo e ora Handanovic e Bastoni. Loro due sono con noi ma non potrò utilizzarli ma c’è fiducia in chi è disponibile».

CORREA – «Correa sta bene, è in un ottimo momento. In attacco ho abbondanza e posso scegliere serenamente. Per decidere ho aspettato questa mattina, perché anche Sanchez stava benissimo».