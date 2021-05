Inzaghi: «Contento della vittoria, bravi a non disunirci»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Parma: le sue dichiarazioni

GARA – «Temevo questa gara. Classica partita in cui hai tutto da perdere. Loro molto organizzati e hanno cercato di renderci le cose difficili sin da subito, sarebbe stato diverso col gol nel primo tempo, tipo quella traversa. Non siamo stati fortunatissimi. Nel secondo tempo abbiamo avuto un pizzico do fortuna perchè eravamo sbilanciati in avanti. I cambi hanno dato la scossa, i ragazzi sono entrati bene. Proseguiamo nella striscia del girone di ritorno».

DERBY – «Son contento della vittoria, sappiamo che da qui alla fine avremo tre partita in 10 giorni, sarà difficilissimo. Spero di non perdere nessuno, perchè qualcuno è da valutare, ma vogliamo dare il massimo».

SQUADRA – «Sono contento perchè la squadra ci ha creduto fino alla fine. Siamo stati bravi a non disunirci, abbiamo cambiato modulo, eravamo tutti in avanti. Bravi a non disunirci».