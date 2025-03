Inzaghi sicuro: «Mondiale per Club? Grandissimo orgoglio da parte nostra. L’Inter ambisce al massimo. Ex che rivorrei in squadra? Ecco il mio nome»

Inzaghi non ha dubbi: «Mondiale per Club? Grandissimo orgoglio. L’Inter ambisce al massimo. Ex che rivorrei in squadra? Vi faccio il nome»

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ai microfoni ufficiali FIFA, con le parole trasmesse da Dazn. Ecco le sue dichiarazioni in vista del Mondiale per Club:

MONDIALE PER CLUB– «Senz’altro è una grandissima emozione far parte del Mondiale, sarà una piccola Olimpiade del calcio: c’è un grandissimo orgoglio da parte nostra. Non è stato semplice arrivarci per questo percorso che abbiamo fatto negli anni in Champions, cercheremo di arrivarci al meglio. Sono 32 squadre e 5 continenti diversi, sarà qualcosa di nuovo per tutti: sapevamo di questa competizione ad inizio stagione, abbiamo fatto in modo di fare una preparazione più approfondita per arrivare all’appuntamento pronti per portare il nome dell’Inter in giro per il mondo.»

NOSTRA AMBIZIONE– «Sappiamo che l’Inter ambisce sempre al massimo, poi ci saranno avversari fortissimi che avranno la stessa ambizione: noi vogliamo far bene dalla prima partita nonostante sappiamo che sarà la fine della stagione. Saremo sulle 60-65 partite ma vogliamo onorarle al massimo. Ha una grandissima storia, è stata sempre composta da campioni sia prima che oggi, c’è una grandissima atmosfera intorno a questo club che ha appena compiuto gli anni: dico di seguire con attenzione questa squadra, è da anni che fa parlare di sé.»

EX CHE RIVORRESTI IN SQUADRA- «Ce ne sono tanti, penso a Zanetti: ce l’abbiamo qua in dirigenza, è un giocatore che ha fatto la storia all’Inter e in Argentina, siamo contenti di averlo. L’ex Los Angeles? Direi Chiellini, ci siamo trovati contro tante volte in campo, è sempre stato un avversario leale: so che ha vinto pure il titolo lì, avrà fatto una grandissima esperienza di vita».

