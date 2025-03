Inzaghi: «Siamo in emergenza, ma questo non è un alibi: faremo una grande gara lo stesso»

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, a pochi inizi dal calcio d’inizio dell’ottavo di finale di Champions League contro il Feyenoord

Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Prime Video a poche ore dalla sfida tra Inter e Feyenoord, ottavo di finale d’andata di Champions League a Rotterdam.

GIOCARE IN EMERGENZA– «Beh, senz’altro. Abbiamo disputato tante partite, abbiamo lavorato; adesso abbiamo qualche defezione, purtroppo tutti nello stesso settore. Siamo in emergenza come lo eravamo nelle altre partite, con l’assenza di Dimarco lo siamo ancora di più. Ma faremo ugualmente una grande gara, in un ottavo di Champions voluto e ottenuto con un grande merito. Non è un momento semplicissimo ma siamo pronti»

STAI PROVANDO UN MODULO NUOVO?– «Quello chiaramente ci può stare, però penso che una squadra che gioca a cinque può difendere a quattro. I ragazzi lo sanno, in quel ruolo sto decidendo se mettere Bastoni o Acerbi, che sono gli unici mancini a disposizione. Vedremo»

COME STANNO THURAM E CALHANOGLU- «Thuram non ha chiesto il cambio a Napoli, veniva da 15 giorni dove aveva lavorato poco se non il giorno precedente la partita; si è allenato, non ha problemi. Calhanoglu sarà disponibile»