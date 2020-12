Inzaghi: «Sono arrabbiato, il risultato è bugiardo. Vi spiego i cambi che ho fatto…»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. Le sue parole

RABBIA – «Mi ha fatto arrabbiare il risultato, è bugiardo per quel che si è visto in campo. Siamo venuti con problemi di uomini e rotazioni, abbiamo tenuto il campo, avremmo meritato di più. Ci serva da lezione, perchè abbiamo concesso due gol da palla inattiva. Il predominio a San Siro deve essere stimolante».

ENERGIE E CAMBI – «Obiettivamente non è semplice, sembravamo avercene più noi sul finale. Immobile e Milinkovic non ce la facevano più e ho preferito cambiarli. Caicedo era uscito dall’ultima partita affaticato, Muriqi aveva fatto bene in allenamento e pensavo potesse essere la partita per lui».