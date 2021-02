Inzaghi: «Ora viene il difficile. Su Luis Alberto arrabbiato…» – VIDEO

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari: le parole del tecnico biancoceleste

«Adesso viene il difficile, sappiamo che abbiamo fatto un’ottima rincorsa, adesso siamo lì e vogliamo rimanerci. Questa sera la gara è stata interpretata nel migliore dei modi. Siamo stati bravi perché il Cagliari è una squadra insidiosa e non li abbiamo fatti ripartire quasi mai. Siamo sempre stati in partita, l’abbiamo dominata e vinta meritatamente. A Luis Alberto bisogna fare i complimenti perché è stato operato 13 giorni fa e sta stringendo i denti, ama questa maglia. Poi quando si viene sostituiti non fa mai piacere ma in quel momento avevamo bisogno di un altro tipo di giocatore».