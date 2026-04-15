Inzaghi torna in Italia, spunta anche la data dell’annuncio

Simone Inzaghi è in difficoltà con l’Al Hilal e potrebbe fare ritorno in Italia: c’è anche la conferma con la possibile data dell’annuncio

Una sconfitta che fa male e che apri scenari impensabili: l’Al Hilal di Simone Inzaghi esce dalla Champions League asiatica ai rigori per mano dell’Al-Sadd di Roberto Mancini e rischia di finire la stagione senza titoli.

Dopo aver avuto anche un vantaggio di sette punti, la squadra dell’ex Inter si ritrova ora al secondo posto nella Saudi Pro League con ben cinque punti di svantaggio dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo quando mancano sei partite alla fine del campionato. Una situazione che ha fatto infuriare i tifosi del club saudita con Inzaghi finito sul banco degli imputati: in molti hanno chiesto il suo esonero, soluzione tornata di attualità dopo che era già stata paventata qualche settimana fa.

Per Inzaghi, dunque, potrebbe chiudersi in netto anticipo l’esperienza in Arabia Saudita, nonostante un contratto per un’altra stagione a 25 milioni di euro. L’allenatore potrebbe però trovare subito posto su una panchina italiana e su questo versante arrivano conferme e anche una possibile data per l’annuncio.

Inzaghi in Serie A, due ipotesi: si aspetterà luglio

L’esonero di Simone Inzaghi da parte dell’Al Hilal, farebbe dell’ex Inter un nome appetibile per le big del nostro campionato e sarebbero soprattutto due i club interessati, con un intreccio con la Nazionale da seguire con attenzione.

Due ipotesi in Italia per Simona Inzaghi (Screen Youtube CGTN Sports Scene) – Calcionews24.com

Milan e Napoli i club che potrebbero ritrovarsi a corteggiare Inzaghi: sia Allegri che Conte sono attratti dall’idea di allenare la Nazionale ed entrambi sono candidati autorevoli. In caso di chiamata della Figc (ma ci sarebbe da aspettare giugno), si libererebbe una panchina tra quella rossonera e quella azzurra. Inevitabile che, con Inzaghi tra i tecnici liberi, si penserebbe proprio a lui per ripartire.

L’allenatore piacentino sarebbe attratto da una nuova sfida in Serie A, ma dovrebbe temporeggiare prima di dire sì in maniera ufficiale. Per ragioni fiscali, infatti, non può legarsi ad altri club almeno fino al 3 luglio 2026: questo per raggiungere i 183 giorni necessari per risultare residente in Arabia Saudita per l’anno fiscale e godere così della normativa fiscale saudita che non prevede imposte sul reddito personale. Un vantaggio economico non di poco conto che ha già spinto lo scorso anno Pioli ad aspettare prima di sedersi sulla panchina della Fiorentina.

La stessa cosa potrebbe fare Inzaghi nel caso dovessero chiamare Milan o Napoli, con la possibilità anche che il tecnico diventi un candidato per la Nazionale. In quel caso l’attesa fino al 3 luglio non sarebbe un problema, considerati che i primi impegni sono previsti a settembre.