Iran, Queiroz: «USA? Le altre squadre non sono state così continue»

Carlos Queiroz, commissario tecnico dell’Iran, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro gli USA

Carlos Queiroz, commissario tecnico dell’Iran, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Sarà una partita molto speciale per noi. Per me in particolare. Avere ancora una volta la possibilità con l’Iran di passare il girone mi rende orgoglioso. Cercheremo di fare del nostro meglio, senza dubbio. Gli Usa sono la squadra che ha giocato meglio in questo girone, hanno giocato molto bene sia nella prima che nella seconda partita, le altre squadre non sono state così continue. È un’ottima squadra, organizzata, col nostro stesso sogno».