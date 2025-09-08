Israele Italia 1-1 all’intervallo: Kean rimedia all’autorete di Locatelli. Brutto l’avvio degli Azzurri che poi reagiscono col passare dei minuti

Si è chiuso sull’1-1 il primo tempo della delicata sfida tra Israele e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Per la Nazionale di Gennaro Gattuso sono stati quarantacinque minuti a due facce: un avvio da incubo, seguito da una reazione d’orgoglio che ha permesso agli Azzurri di riacciuffare il risultato proprio nel finale.

L’approccio alla partita dell’Italia è stato decisamente negativo. Fin dai primi istanti, Israele è apparsa più aggressiva e meglio disposta in campo, collezionando due corner e vedendosi annullare un gol per carica sul portiere. Il meritato vantaggio dei padroni di casa è arrivato al 15′, quando una bella azione sull’asse Dasa-Biton ha provocato una sfortunata autorete di Manuel Locatelli.

Gattuso, per la sua seconda panchina, aveva optato per un 4-3-3 asimmetrico con Politano largo a destra e la coppia d’attacco Kean-Retegui libera di scambiarsi la posizione. Nonostante i cambi (Locatelli e Mancini per Zaccagni e Calafiori), la squadra è sembrata confusa e incapace di reagire al gol subito. La scossa è arrivata solo dopo la mezz’ora, quando gli Azzurri hanno finalmente alzato il ritmo. Al 31′ Locatelli ha scheggiato la traversa, poi Kean ha sprecato una buona occasione. Il crescendo italiano ha trovato il suo culmine al 43′: su sponda aerea di Retegui, Moise Kean è stato lesto a insaccare il gol del pareggio, il suo nono in maglia azzurra.

Una rete pesantissima che ha rimesso in equilibrio il match, ma che non cancella un avvio preoccupante. Per portare a casa i tre punti, fondamentali per la classifica, nella ripresa servirà un’Italia diversa, più simile a quella vista nell’ultimo quarto d’ora.