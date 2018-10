Italia-Belgio Under 21: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Amichevole 2018

Italia-Belgio Under 21, amichevole internazionale 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Con il Campionato Europeo casalingo alle porte, gli Azzurrini di Di Biagio, da qui a giugno, saranno protagonisti di amichevoli di “preparazione”. Quella che andrà in scena alla “Dacia Arena” di Udine alle 18.30 tra Italia e Belgio sarà una sfida che promette grande spettacolo, tra due selezioni ricche di talento. La selezione azzurra arriva da due risultati non troppo entusiasmanti: il primo è stata la pesante sconfitta subita contro la Slovacchia, il secondo la vittoria contro l’Albania, ottenuta soltanto in extremis. Il Belgio arriva, invece, da un filotto ben più positivo, dal momento che arriva da sole vittorie nelle ultime sette sfide. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Italia-Belgio Under 21: diretta live e sintesi

Italia-Belgio Under 21: formazioni ufficiali

Italia-Belgio Under 21: probabili formazioni e pre-partita

Qui Italia U21. Rispetto alle formazioni scese in campo nelle precedenti amichevoli, il CT opta per alcuni cambi. A causa di un infortunio rimediato con la nazionale maggiore, il milanista Cutrone non farà sicuramente parte dell’amichevole: a guidare l’attacco saranno, allora, Bonazzoli, Orsolini e Vido. A difendere i pali azzurri ci sarà Audero, supportato dalla linea difensiva composta da Calabria, Mancini, Romagna e Adjapong. Nel terzetto di centrocampisti, infine, tolto l’assente Luperto, ci saranno Locatelli, Mandragora e Murgia.

Qui Belgio U21. Con l’obiettivo di reagire allo scandalo uscito nelle ultime ore in patria, i piccoli Diavoli Rossi di Walem hanno il dovere di dimostrare un atto di forza. Sebbene il CT non abbia fatto trapelare alcuna notizia ufficiale sulla probabile formazione destinata a scendere in campo è probabile che si opti per il 4-3-3 con Jakers in porta, la linea difensiva a quattro composta da Cools e Norre sugli esterni, Faes e Vanheudsen in posizione centrale, il centrocampo a tre formato da Bastien, Schrijvers ed Heynen e il trio d’attacco composto da Mbenza, Dimata e Lukebakio.

Italia (4-3-3): Audero; Calabria, Mancini, Romagna, Adjapong; Locatelli, Mandragora, Murgia; Orsolini, Bonazzoli, Vido. CT: Di Biagio.

Belgio (4-3-3): Jackers; Cools, Vanheudsen, Faes, Norre; Bastien, Schrijvers, Heynen; Lukebakio, Dimata, Mbenza. CT: Walem.

Italia-Belgio Under 21: precedenti

Quello che andrà in scena questa sera alla “Dacia Arena” di Udine tra Italia e Belgio U21 sarà la quarta occasione di confronto tra le due formazioni. Nei tre precedenti finora disputati, il Belgio conduce per due vittorie a una. Il primo incontro andò in scena nel 2008, alle Olimpiadi di Pechino: in quella circostanza i Diavoli Rossi riuscirono a imporsi con uno spettacolare 2-3, grazie alle reti di Mirallas e alla doppietta di Dembelé; di Pepito Rossi i due gol, inutili ai fini del risultato, per gli Azzurri. Gli ultimi due confronti, invece, risalgono al 2013 e furono entrambe vittorie esterne: la prima del Belgio (per 1-3, con le reti messe a segno da Battocchio, Hazard, Malanda, Ferreira-Carrasco), la seconda dell’Italia (0-1).

Italia-Belgio Under 21 Streaming: dove vederla in tv

Italia-Belgio Under 21 sarà trasmessa a partire dalle ore 18.30 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 2 (anche in HD al canale 502 del digitale terrestre) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app o sul sito RaiPlay.