Italia, Bergomi: «Qualche errore, ma da quattro mesi gli azzurri non giocavano insieme»

Beppe Bergomi ha commentato la prestazioni dell’Italia contro l’Irlanda del Nord

Beppe Bergomi, storico ex difensore dell’Inter e dell’Italia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato la vittoria degli Azzurri contro l’Irlanda del Nord, nella prima partita del girone di qualificazione a Qatar 2022.

FATICA – «Rispetto alle prestazioni a cui siamo abituati, l’Italia ha fatto più fatica. Nella ripresa c’è stato qualche di troppo che ha dato loro un po’ di coraggio: sbavature a livello di palleggio che hanno generato occasioni. Ci sta, visto che da quattro mesi l’Italia non si radunava. Il risultato è comunque giustissimo».

CHIAVE – «Abbiamo sfruttato bene le occasioni in cui la loro difesa si allungava. Il primo gol è arrivato con un contromovimento di Berardi, il secondo con una bella ripartenza di Immobile. La nostra forza è recuperare palla in avanti e ripartire velocemente. Loro invece giocavano poco, quindi non ci hanno concesso di sfruttare questa nostra abilità».