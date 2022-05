Italia, Bernardeschi: «Con l’Argentina partita meravigliosa. Chiellini ci mancherà»

L’esterno della Nazionale Bernardeschi ha parlato in vista della partita contro l’Argentina

Federico Bernardeschi, esterno dell’Italia, ai canali ufficiali della Nazionale ha parlato in vista della partita contro l’Argentina.

ITALIA ARGENTINA – «Quando incontri una nazionale così forte come l’Argentina, con la sua storia, devo dire che è sempre meraviglioso. In più siamo a a Wembley e c’è un trofeo in palio. Più di così non si può avere. Sarà una grandissima partita tra due grandi squadre piene di campioni da una parte e l’altra. Sarà veramente bello da vivere e giocare».

CHIELLINI – «Giorgio è uno di quei giocatori e uomini che veramente ce ne sono pochi per quello che ha trasmesso e dato a questa maglia, alla maglia della Juve. Ha trasmesso una mentalità, il senso del sacrificio e del lavoro. Tutti quanti abbiamo imparato tanto da lui, sia a livello umano che professionale. Quando chiudo gli occhi e lo vedo che alza il trofeo a Wembley è una delle immagini che mi porterò dietro per tutta la vita. E poi quando lo vedi salvare una situazione in area complicata e vedi che esulta come se avesse segnato…quello che mancherà tanto».

