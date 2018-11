Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci è tornato sui fischi ricevuti in occasione della gara tra Italia e Portogallo di Nations League

In vista dell’amichevole di domani tra Italia e USA a Genk, Leonardo Bonucci ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa. Il centrale è tornato sui fischi a San Siro: «Come ho già detto a più riprese quando ho affrontato fischi vestendo maglie di Juventus e Milan li ho sempre accettati e a volte condivisi. Il tifoso vive la propria fede come meglio crede e non sono mai andato contro. Ho etichettato la tifoseria in modo sbagliato perché era una minima parte, potevo evitarlo. Ma sono rimasto infastidito perché quando si gioca con la maglia della Nazionale le fazioni vanno messe da parte. Ho sempre condannato chi insulta, in passato hanno preso di mira anche la mia famiglia. Ma quando stai difendendo la tua nazione sarebbe bello non ricevere fischi, comunque voltiamo pagina e ringrazio coloro che mi hanno applaudito e incitato».

Bonucci ha commentato anche il percorso della nuova Italia di Roberto Mancini, che come primo risultato ha ottenuto il secondo posto nel proprio girone di Nations League. Questo il commento: «Siamo a buon punto, contro il Portogallo abbiamo fatto molto bene. Anche la Polonia era una squadra ostica. Si sono visti tanti passi avanti nelle ultime due partite».