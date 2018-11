Bonucci non ci sta: «Fischi? La mamma degli imbecilli è sempre incinta»

Le parole di Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, dopo il pareggio di San Siro contro il Portogallo e i fischi di San Siro nei suoi confronti

Fischi per Leonardo Bonucci. Il difensore è rimasto in panchina una settimana fa contro il Milan nella sfida tra i rossoneri e la Juventus e ha evitato la reazione del pubblico milanista ma la porzione rossonera di San Siro presente per Italia-Portogallo si è ‘rifatta’ fischiando il centrale juventino soprattutto nella prima parte della gara. Leo non l’ha presa bene e ha parlato così alla Gazzetta dello Sport: «La mamma degli im­becilli è evidentemente sempre incinta. Io ho la fiducia del mi­ster e dei compagni, ed è l’unica cosa che mi interessa».

Il difensore dell’Italia ha poi analizzato il pareggio interno contro il Portogallo, nel match valevole per la Nations League: «Un gran­de primo tempo, abbiamo crea­to tantissime palle­gol. Meno bene nella ripresa, loro hanno iniziato ad alzare il baricentro e ci hanno a lungo tolto le fonti di gioco. Diciamo che in generale ci manca la giusta cattiveria sotto porta: uno step fonda­mentale per tornare a vincere».