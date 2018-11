Italia-Portogallo: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Italia-Portogallo, Lega A gruppo 3 Nations League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Vincere questa sera e poi tifare Polonia. Questo è quanto deve fare l’Italia se vuole avere ancora una possibilità di chiudere al primo posto il gruppo 3 della Lega A di Nations League. Contro il Portogallo infatti sono imprescindibili i tre punti per prendere la testa della classifica. Poi sarà tutto nelle mani dei lusitani, che con una vittoria al prossimo turno sarebbero certi del primo posto. I ragazzi di Mancini dovranno comunque fare il loro e vincere a San Siro e poi preoccuparsi di quello che faranno gli altri.

Italia-Portogallo: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Italia-Portogallo: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Mancini alla fine scioglie il dubbio attaccante e sceglie Immobile nel tridente con Insigne e Chiesa. A centrocampo invece ci sarà Jorginho in regia affiancato da Barella e Verratti. Completano la formazione Donnarumma tra i pali, difeso da Chiellini e Bonucci, Florenzi e Biraghi sulle fasce. Fernando Santos invece decide di schierarsi a specchio, mettendo in campo un 4-3-3 dove Silva agirà da prima punta, con ai lati Bruma e Bernardoo Silva.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Ruben Dias, Fonte, Mario Rui; Ruben Neves, William Carvalho, Pizzi; Bruma, Andrè Silvia, Bernardo Silva.

Italia-Portogallo: probabili formazioni e pre-partita

Mancini deve vedersela con gli infortunati Bernardeschi e Romagnoli, dovrebbe dunque puntare ancora sul 4-3-3. Nel tridente d’attacco, è ballottaggio tra Berardi e Immobile nel ruolo di punta centrale. A difendere la porta azzurra è confermato Donnarumma, davanti al quale, in linea di difesa, dovrebbero agire Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi; a centrocampo sono pronti Jorginho, Barella e Verratti. In avanti, ai lati del favorito Immobile, si scaldano Chiesa e Insigne. In casa portoghese invece il ct Fernando Santos, che conta il grande assente Cristiano Ronaldo, va verso l’utilizzo del 4-3-2-1 con Rui Patricio in porta, Cancelo, Ruben Dias, Pepe e Mario Rui in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Ruben Neves, Carvalho e Rafa Silva. Sulla trequarti si scaldano Pizzi e Bernardo Silva, davanti ai quali André Silva è pronto ad agire da unica punta.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Berardi, Insigne.

PORTOGALLO (4-3-2-1): Rui Patricio; Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mario Rui; Ruben Neves, William Carvalho, Rafa Silva; Pizzi, Bernardo Silvia; André Silva.

Italia-Portogallo: i precedenti del match

Urge un’inversione di tendenza per l‘Italia, che ha perso le ultime due sfide contro il Portogallo, senza essere capace di segnare nemmeno un gol in entrambi i match. Per cambiare le cose però i ragazzi di Mancini potranno contare sull’aiuto di San Siro, dove gli azzurri hanno vinto 10 delle undici gare disputate contro i lusitani, pareggiando l’unico altro incontro.

Italia-Portogallo Streaming: dove vederla in tv

Italia-Portogallo sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 1 (anche in HD al canale 501 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app e sito RaiPlay. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.