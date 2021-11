Italia, Bonucci: «Ritroviamo spensieratezza. Il mio pensiero va a marzo»

Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, ha parlato al termine del match contro l’Irlanda del Nord

PLAYOFF – «Il primo pensiero è a marzo, non c’è da fare tanti pensieri adesso. Ci sarà una prima partita impegnativa e dopo tre giorni speriamo la seconda. Dobbiamo ritrovare quell’equilibrio, quella cattiveria e quella spensieratezza che abbiamo avuto all’Europeo. Essendo diventati campioni d’Europa probabilmente qualcosa si è inceppato. Pressione? Saremmo dovuti arrivare qui in maniera diversa, ce la siamo complicata da soli. Questo è il calcio. Avevamo tutte le possibilità per andare al Mondiale. Adesso prepareremo al meglio il playoff. Sono convinto che se ritroviamo spensieratezza e voglia di divertirci andremo al Mondiale e faremo un grande Mondiale».