Italia, Buffon amaro: «Nazionale incapace di regalare un sogno»

Le parole di Gigi Buffon sull’esclusione dell’Italia dai prossimi Mondiali

A poco meno di due mesi dal via dei Mondiali, Gigi Buffon torna a parlare di un argomento sempre doloroso: l’esclusione dalla rassegna iridata della Nazionale. Il capitano dell’Italia, intervistato da So Foot, ha dichiarato: «La Nazionale non aveva la forza di regalare un sogno a chi la tifava. Si è concretizzata l’idea che i nostri bambini, nell’estate che arriva, non potranno vivere l’esperienza Mondiale al massimo, perché priva di qualcuno che rappresenti, agli occhi del mondo intero, i loro sogni. E i sogni di tutti noi italiani. Da quest’esperienza ripartiremo, più convinti di prima. Ancora più consapevoli dell’importanza dei sogni e del valore dei simboli».

Certo Buffon può sempre consolarsi col pensiero della vittoria del Mondiale 2006: «Una vittoria che era la rappresentazione di un sogno per sessanta milioni di persone, di individui, sessanta milioni di bambini che hanno ritrovato il tempo senza dimensione, la gioia senza soluzione di continuità, sentimenti positivi che diventano mezzi di espressione e di coesione sociale».