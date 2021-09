Allo stadio Franchi, il match valido per la 4ª giornata del gruppo C per le qualificazioni ai Mondiali 2022 tra Italia e Bulgaria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Artemio Franchi”, Italia e Bulgaira si affrontano nel match valido per la 4ª giornata del gruppo C per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Italia Bulgaria 0-0 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio Rotola il pallone a Firenze; è della Bulgaria il primo possesso.

4′ Verratti prova una prima verticalizzazione per Chiesa; lancio impreciso e pallone sul fondo.

7′ Jorginho va profondo da Insigne che controlla bene, se la sposta sul destro e prova a calciare ma viene respinto il suo tentativo.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Italia Bulgaria 0-0: risultato e tabellino

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Roberto Mancini.

BULGARIA (4-4-1-1): Georgiev; A. Hristov, Antov, P. Hristov, Nedyalkov; Yomov, Kostadinov, Vitanov, Despodov; Yankov; A. Iliev. Ct. Yasen Petrov.

ARBITRO: Serdar Gozubuyuk (NED).