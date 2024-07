Italia, Capello critica: «NON ACCETTO queste parole di Spalletti. Si è spettacolarizzato troppo, vi dico cosa mi ha INTRISTITO» - Calcio News 24

Fabio Capello ha criticato aspramente vari temi riguardanti l’eliminazione Nazionale italiana agli Europei in Germania

Fabio Capello è intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport parlando dell’eliminazione dell’Italia dagli Europei. Dure le parole dell’ex allenatore di Juventus e Milan tra le altre.

SVIZZERA – «Ha grande organizzazione e qualità nell’asse centrale: Sommer in porta, Akanji in difesa, lo straordinario Xhaka in mediana e il generoso Embolo in attacco. E soprattutto la Svizzera rispetto a noi mi è sembrata squadra, nel vero senso della parola: tutti disposti al sacrificio, si difende in 10 e si attacca almeno in 6».

SPALLETTI – «Spalletti nel dopogara ha parlato di mancanza di freschezza e condizione? È un discorso che non accetto. Quello che non ho visto nell’Italia, piuttosto, è il gruppo. Il primo compito di un ct è proprio quello di creare lo spirito, che è fondamentale quando serve fare il metro in più per aiutare il compagno. Sono pochissimi gli azzurri che hanno fatto quella rincorsa in più, quello scatto deciso. Ecco, questa è la cosa che mi ha veramente intristito»

COLPE – «Bella domanda… È chiaro che Spalletti abbia grosse responsabilità. Poi, però, i calciatori devono avvertire il peso della maglia. Io un’Italia così non l’avevo mai vista. E mi faccia aggiungere un’altra cosa che non mi è piaciuta: si è spettacolarizzato tutto troppo. Parole, allenamenti, iniziative…»