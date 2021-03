Italia, Chiellini: «Mancini ha tante frecce. Io in campo? Sono tranquillo»

Giorgio Chiellini, difensore dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro l’Irlanda del Nord: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Un ottimo primo tempo, nel secondo un paio di errori di troppo. Un po’ di stanchezza e superficialità ma abbiamo meritato la vittoria, potevamo segnare di più ma si può essere soddisfatti di questo inizio. Siamo stati tutti molto attenti, ora abbiamo due trasferte che sulla carta sono facili ma conosciamo bene le insidie delle partite europee».

IN CAMPO LA PROSSIMA? – «Intanto va bene questa. Ma sono tranquillo di questo gruppo, il mister ha tante frecce nel proprio arco: giocheremo in tanti ma non cambierà il risultato».