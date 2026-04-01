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Italia, la conferenza stampa di Gravina, Gattuso e Buffon: «Capisco la richiesta di dimissioni, convocheremo un Consiglio Federale. Ho chiesto a Rino di rimanere»

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6 secondi ago

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Italia, la conferenza stampa di Gravina e Gattuso: le parole del presidente FICG, ct della Nazionale e del capo delegazione dopo il KO contro la Bosnia

La conferenza stampa della Nazionale Italia dopo la sconfitta arrivata ai calci di rigori nella finale playoff Mondiali contro la Bosnia: intervengono in sala stampa il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, il ct Gennaro Gattuso e il capo delegazione Gianluigi Buffon.

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Le parole di Gravina.

UMORE – «Lo stato d’animo credo sia evidente. Soprattutto per com’è maturato il risultato. Permettetemi di fare i complimenti ai ragazzi e mi dispiace che molti non abbiano avuto l’opportunità di apprezzare il clima e l’atmosfera insieme, con la voglia di dare una gioia al nostro Paese. Devo fare i complimenti a Gattuso, e gli ho chiesto di rimanere alla guida tecnica di questi ragazzi».

PARTITA E IPOTESI DIMISSIONI – «La partita l’avete vista tutti e c’è poco da commentare. Sono stati eroici. La parte tecnica è da salvaguardare. Per quanto riguarda quella politica, ho già avvisato i miei collaboratori di convocare un Consiglio Federale, faremo delle valutazioni. Capisco la richiesta di dimissioni, ma faremo le valutazioni insieme al Consiglio».

ARBITRI – «Alcune scelte hanno lasciato perplessità. A rivedere gli episodi, alcune cose meritavano maggior approfondimento».

ANCORA SULLE DIMISSIONI – «Faremo riflessioni molto approfondite, perché non posso rispondere qua, e le riflessioni vanno fatte in sedi deputate. Si pensa che la FIGC possa decidere tutto autonomamente, ma le cose sono molto più ampie».

Le parole di Buffon.

SULMIO FUTURO – «E’ un momento delicato, bisogna prendere tempo per fare delle valutazioni corrette. La stagione sportiva finirà a giugno, fino a quel momento penso che sia corretto e doveroso dare disponibilità alla federazione e al presidente, a tutti coloro che hanno avuto fiducia. Ci eravamo prefissi di cambiare qualcosa e apportare dei miglioramenti, l’obiettivo più grande era andare ai Mondiali. Fino a giugno ci siamo perché è giusto che sia così, poi per altre valutazioni vediamo come si ripara».

Le parole di Gattuso.

FUTURO E AMAREZZA – «C’è tanta delusione e amarezza per come è arrivata questa sconfitta. Bisogna accettarla, questo sport mi ha dato tantissime gioie e qualche amarezza. Sono molto orgoglioso perché meritavamo un finale diverso per come l’hanno vissuta in questi 7-8 mesi. Del mio futuro, oggi, non interessa nulla. Fa male, veramente male».

COSA AVREI VOLUTO FARE DI DIVERSO? – «Preferivo difendere diversamente con Bastoni, scappando all’indietro. È stato un crescendo, ho conosciuto tanti calciatori. Bisogna rivedere qualcosina anche a livello arbitrale, perché tante scelte non mi hanno convinto».

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