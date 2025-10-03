Italia, ecco i convocati del ct Gattuso: la lista completa per le sfide a Estonia e Israele

Qualificazioni Mondiali: l’Italia del commissario tecnico Gattuso pronta a sfidare Estonia e Israele. I convocati

La corsa della Nazionale italiana verso il prossimo Mondiale entra nel vivo. Dopo un avvio convincente a settembre, gli Azzurri si preparano a tornare in campo per affrontare due avversarie già battute nelle prime uscite della gestione Gennaro Gattuso, commissario tecnico subentrato in estate. L’ex centrocampista del Milan e campione del mondo 2006, noto per il suo temperamento grintoso e la capacità di trasmettere carattere alle sue squadre, guiderà ancora una volta l’Italia in due sfide decisive.

Sabato 11 ottobre, ore 20.45 : Estonia–Italia a Tallinn

: Estonia–Italia a Tallinn Martedì 14 ottobre, ore 20.45: Italia–Israele allo Stadio Friuli di Udine

Entrambi i match saranno trasmessi in diretta su Rai 1, garantendo massima visibilità a una Nazionale che vuole riconquistare la fiducia dei tifosi dopo le delusioni degli ultimi anni.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).

Obiettivo qualificazione: Con due vittorie già in tasca, l’Italia punta a proseguire la striscia positiva e a mettere un altro tassello verso la qualificazione al Mondiale. La doppia sfida con Estonia e Israele rappresenta un banco di prova importante non solo per i punti in classifica, ma anche per consolidare l’identità tattica e mentale che Gattuso sta cercando di costruire.