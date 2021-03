Italia, De Rossi entra nello staff di Mancini: «Orgoglioso di questo nuovo percorso»

Daniele De Rossi si aggiunge al gruppo di collaboratori di Roberto Mancini nella Nazionale Italiana

Nuova avventura per Daniele De Rossi che torna in Nazionale vestire i panni di collaboratore di Roberto Mancini. A comunicare il nuovo ruolo dell’ex giallorosso, la FIGC attraverso un comunicato ufficiale.

IL COMMENTO DI DE ROSSI – «Sono orgoglioso di iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il presidente Gravina che il Ct Mancini per la fiducia e per l’opportunità. Sarà emozionante tornare a Coverciano, che per me vuol dire tornare a casa e ritrovare tanti ex compagni e tanti amici nello staff e nel gruppo, e non vedo l’ora di iniziare. Lo farò con entusiasmo, sapendo che sono solo all’inizio ed ho ancora tanto da imparare, ma spero anche di poter dare una mano alla squadra».