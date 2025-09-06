Italia Estonia: entusiasmo in TV per la prima di Gattuso. Share impressionante in occasione dell’esordio in panchina del neo ct

Un debutto che lascia il segno, non solo sul campo ma anche nei palinsesti televisivi. La prima Italia di Gennaro Gattuso stravince la serata degli ascolti: il match di giovedì sera contro l’Estonia, trasmesso in diretta su Rai 1, ha incollato davanti allo schermo quasi sei milioni di telespettatori, confermando l’enorme attesa e curiosità che circondano il nuovo corso azzurro.

I dati parlano chiaro: sono stati esattamente 5.843.000 i tifosi che hanno seguito la convincente vittoria della Nazionale, per uno share impressionante del 33.9%. Questi numeri hanno permesso alla partita di diventare il programma più seguito in assoluto nella prima serata di ieri, un segnale inequivocabile del rinnovato entusiasmo del pubblico italiano. L’ “effetto Gattuso”, caratterizzato da grinta e passione, sembra aver immediatamente riacceso l’amore per la maglia azzurra.

A questo straordinario successo televisivo si aggiunge la splendida cornice di pubblico dello Stadio di Bergamo, dove oltre 22.000 spettatori hanno sostenuto dal vivo gli Azzurri, creando un’atmosfera vibrante per la prima del nuovo commissario tecnico.

L’attenzione è ora già proiettata al prossimo impegno. L’Italia tornerà in campo per la seconda sfida del suo nuovo ciclo lunedì 8 settembre. Gli Azzurri affronteranno Israele al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria. L’appuntamento per tutti i tifosi è fissato per le ore 20.45, sempre in diretta e in esclusiva su Rai 1, per continuare a sostenere una Nazionale che ha iniziato il suo nuovo cammino con il piede giusto, conquistando da subito il cuore di milioni di italiani.