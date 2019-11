Italia Femminile, Bertolini: «Abbiamo espresso un bel calcio»

Italia Femminile, Milena Bertolini parla dopo la grande vittoria contro Malta: 5-0 per le azzurre ottenuto con una grande prestazione

Milena Bertolini, ct dell’Italia Femminile, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo per 5-0 su Malta.

BERTOLINI – «Avevo chiesto alle ragazze di finire bene il 2019, anno fantastico per il movimento. Come avremo interpretato la gara sarebbe stato un messaggio. Abbiamo espresso un bel calcio e questo è un messaggio per il prossimo anno. Ci vogliamo essere, far bene, prendere la qualificazione ad Euro 2021 anche se non sarà facile. Giuliano? Dispiace, sono gli imprevisti del mestiere. Ora godiamoci la vittoria».