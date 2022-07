Italia femminile, Gama: «All’Europeo il meglio del calcio. Vi svelo il nostro obiettivo»

Le parole del capitano dell’Italia femminile Sara Gama in vista dell’Europeo che vedrà protagoniste le azzurre

Ai canali ufficiali della UEFA, il capitano dell’Italia femminile Sara Gama ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

ESORDIO – «L’inizio del torneo è sempre importante, contro la Francia cercheremo di fare il nostro meglio anche se sappiamo che sono le favorite. Noi però ci siamo preparate a lungo e siamo cresciute molto quindi proveremo a vincere per iniziare col piede giusto e poi penseremo a Islanda e Belgio, due grandi squadre. Del resto all’Europeo c’è il meglio del calcio internazionale».

OBIETTIVO – «L’obiettivo è pensare partita dopo partita, e innanzitutto passare il girone, poi non mi piace fare pronostici, ma dobbiamo dare il massimo, se lo facciamo, non ci sono limiti a quello che possiamo raggiungere. Siamo un gruppo importante, alcune di noi giocano assieme da tanto tempo e, anche se per il pubblico sono diventata un simbolo, per loro sono semplicemente Sara, una compagna esperta e un punto di riferimento. Vogliamo continuare a cementare la posizione dell’Italia in questo sport, giocando contro i più forti. Dell’Europeo U19 mi porto dietro l’entusiasmo, nessuno pensava che potessimo vincere, ma siamo rimaste calme e passo dopo passo ci siamo rese conto di potercela fare. Anche a Women’s EURO 2022 dobbiamo andare partita per partita. Sappiamo di essere forti e questo è importante».