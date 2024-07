Italia FLOP agli Europei, il Corriere dello Sport ATTACCA: «Il cielo è azzurro sopra il mojito»

La critica del Correre dello Sport nei confronti dei calciatori dell’Italia dopo il flop all’Europeo, con l’eliminazione contro la Svizzera

L’edizione odierna del Correre dello Sport critica aspramente i calciatori dell’Italia per le foto delle vacanze postate sui social dopo il disastroso Europeo.

CIELO AZZURRO SOPRA IL MOJITO – «Hanno capito al volo. D’altra parte, quando hai a che fare con gente sveglia e sensibile, non servono tante parole. Era il giorno dopo la memorabile umiliazione subita dalla Svizzera, al momento del rompete le righe in tanti – io per primo su questo glorioso giornale – avevamo chiesto, anzi no, nemmeno chiesto, diciamo sommessamente consigliato, il basso profilo e un doveroso di silenzio. Ridicolizzati sulla grande ribalta internazionale, pareva normale e adeguato che gli azzurri si defilassero per un paio di settimane. Neanche il tempo di dirlo, e siamo già inondati del solito ciarpame estivo, come se l’Europeo nemmeno l’avessimo giocato, Europeo chi, Europeo cosa? Gente a Ibiza con il capello ritinteggiato alla polenta, gente con i tranci di carne fresca delle compagne generosamente esibiti in vetrina d’altra parte le lei sono influencer e almeno gli ormoni devono influenzarli -, gente che in modo diverso tiene immancabilmente a farci sapere come la vita sia bella, l’estate rovente, la notte ruggente e il mojito ghiacciato a regola d’arte».