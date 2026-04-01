Italia fuori dal Mondiale: quanto ci costa davvero e quanto avremmo incassato qualificandoci

Italia: niente Mondiale e milioni in fumo: ecco cosa perdono gli azzurri e cosa avrebbe potuto guadagnare

La notte di Bosnia‑Italia rappresenta un vero dramma sportivo: per la terza volta consecutiva la Nazionale resterà fuori dal Mondiale. Un fallimento che pesa ancora di più se si considera l’allargamento del torneo a 48 squadre per l’edizione 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. L’Italia non mette piede in una Coppa del Mondo dal 24 giugno 2014, quando l’ultimo gol azzurro fu firmato da Mario Balotelli. Da allora, solo delusione e vuoto. Anche stavolta, al termine della partita, il ct Rino Gattuso si è presentato davanti alle telecamere con gli occhi lucidi, chiedendo scusa a un Paese intero.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Sul piano economico, l’assenza dal Mondiale comporta un danno enorme. La sola partecipazione avrebbe garantito circa 18,5 milioni di euro, ai quali si sarebbero aggiunti 1,7 milioni in caso di passaggio del girone. Il vincitore del torneo ne incasserà 43, più del doppio rispetto al 2006.

La mancata qualificazione blocca inoltre l’aumento previsto nell’accordo Figc‑Adidas, che garantisce comunque un minimo di 35 milioni fino al 2030. Sommando le ultime tre esclusioni, il danno economico supera i 50 milioni, considerando anche i 6,6 milioni sfumati dopo il ko con la Bosnia. Eppure, nello stesso periodo (2019‑2024), il fatturato federale è cresciuto di circa 50 milioni, con sponsor e pubblicità saliti da 70,8 a 81 milioni: un record che però non basta a compensare il peso di un Mondiale ancora una volta guardato da casa.