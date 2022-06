Italia, Gentile: «Non c'è più voglia di indossare la maglia azzurra...»

L’ex c.t. dell’Under 21 Gentile ha fatto una critica ai calciatori italiani e al loro mancato attaccamento alla maglia azzurra

Claudio Gentile, ex commissario tecnico della Nazionale Under 21, in una intervista a Radio Anch’Io lo Sport ha fatto una critica ai calciatori italiani.

CRITICA – «Sto notando che non c’è più quella voglia di indossare la maglia azzurra e lo trovo incredibile. Prima per noi era un traguardo importantissimo. Oggi vedo che molti giocatori vanno via quasi contenti di lasciare il ritiro. Ripeto, questa è una cosa che faccio fatica ad accettare. I giocatori che non vengono chiamati devono rimpiangerlo perché vuol dire che hanno fallito. Sembra quasi che la Nazionale sia un peso, ma bisogna vedere cosa c’è dietro, perché non penso che un giocatore rifiuti la maglia azzurra per andare in vacanza e starsene a casa. C’è qualcosa che li spinge, forse pensano di fare il meglio per loro ma non è così».