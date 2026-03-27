Italia Irlanda del Nord, boom di ascolti in tv: il dato sui telespettatori sintonizzati per la semifinale playoff

Italia Irlanda del Nord, boom di ascolti in tv: il dato clamoroso sui telespettatori sintonizzati per la semifinale playoff per i Mondiali

La semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, vinta dagli azzurri per 2-0, ha fatto registrare numeri eccezionali in televisione. La gara trasmessa in diretta su Rai 1 è stata seguita da 10.036.000 telespettatori, con uno share del 43,82%, risultando il programma nettamente più visto della prima serata. Il dato è stato rilanciato dalla FIGC e confermato anche da altre testate nazionali nelle ore successive al match di Bergamo.

Un dato che conferma il richiamo della Nazionale

Il successo degli uomini di Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, ha quindi richiamato davanti alla tv oltre dieci milioni di spettatori, a conferma del forte coinvolgimento del pubblico nei confronti della Nazionale in una gara da dentro o fuori. Il risultato ottenuto contro l’Irlanda del Nord ha garantito agli azzurri l’accesso alla finale playoff, ultimo passaggio verso il Mondiale 2026.

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Martedì c’è Bosnia-Italia, ancora in diretta su Rai 1

Anche la finale playoff tra Bosnia ed Erzegovina e Italia, in programma martedì 31 marzo alle 20.45 a Zenica, sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La partita metterà in palio l’ultimo biglietto del percorso azzurro verso la Coppa del Mondo e si annuncia come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti di questa fase della stagione.