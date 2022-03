Italia Macedonia del Nord, la BBC incredula: «1001 tiri ma senza un 9»

Italia Macedonia del Nord, la BBC incredula: «1001 tiri ma senza un numero 9 degno della mole di gioco prodotta»

La giornalista della BBC esperta di calcio italiano Mina Rzouki ha commentato così a BBC Radio 5 l’eliminazione dell’Italia da parte della Macedonia del Nord. Ecco il suo intervento.

LE PAROLE – «È incredibile vedere questa squadra, che ha vinto gli Europei con un nuovo stile calcistico con molti giovani, avere ora degli incubi nelle qualificazioni. 27 tiri contro la Bulgaria, rigori sbagliati in entrambe le sfide contro la Svizzera e 32 tiri contro 4 nella partita di ieri. Questo è un team che ha fatto 1001 tiri, ma non ha un “numero 9” degno del loro gioco. L’Italia era una squadra compatta e nota per stare sempre in partita, anche con spavalderia. Ma oggi abbiamo visto una giovane formazione che non ha saputo imporre il gioco. Insigne è un gran giocatore, ma quando il gioco si è fatto duro, non c’era. Nemmeno Immobile, che pensava troppo a ogni tiro».