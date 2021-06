Italia, Mancini: «Donnarumma infastidito dal mercato? Sta bene»

Roberto Mancini parla della situazione di Gigio Donnarumma ormai separato in casa con il Milan: le dichiarazioni in conferenza stampa

Gigio Donnarumma infastidito dal mercato? Non secondo Roberto Mancini che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole pre Euro2020 contro la Repubblica Ceca: ecco le sue dichiarazioni sul portiere ormai separato in casa con il Milan.

DONNARUMMA E IL MERCATO – «Gigio sta bene, non credo. Psicologicamente non ha problemi, gioca a questi livelli da anni, non credo».

