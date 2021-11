Italia, Mancini: «È un momento così. Mondiali? Magari li vinciamo»

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato al termine del match contro l’Irlanda del Nord

PLAYOFF MONDIALI – «Non possiamo più fare nulla ormai. Ci prepareremo bene per le partite di marzo. È un momento così, fatichiamo a segnare nonostante abbiamo sempre il gioco in mano. Loro stavano tutti dietro, è un peccato perché il girone andava chiuso prima. Dobbiamo ritrovare quello che ci ha contraddistinto fino a oggi. Se hai le occasioni e non le sfrutti… Adesso recuperiamo le forze. La partita con la Bulgaria? Potevamo vincerla, ma eravamo a inizio campionato. Poi i due rigori sbagliati nelle sfide decisive. Mondiale? Sono totalmente fiducioso, magari lo vinciamo».