Italia, Mancini: «Iniziato nuovo percorso. Ai giovani dico una cosa»

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha concesso un’intervista ai canali ufficiali della FIGC.

NUOVO PERCORSO – «Sì, sicuramente. Soprattutto per i più giovani: sarà una gara molto tosta, perché affronteremo una squadra molto aggressiva. Probabilmente riproporremo lo stesso modulo per testarlo in una partita un pochino più difficile».

SODDISFATTO DEL RADUNO – «Vediamo come va domani, però sì. Abbiamo avuto buoni segnali dai giovani, questo significa che possono avere un grande futuro in Nazionale, anche se devono impegnarsi e giocare di più: solo giocando si può acquisire la mentalità giusta».