Italia, Mancini: «La Svizzera ci creerà problemi, aspetto Zaniolo agli Europei»

L’Italia vuole vincere gli Europei. Lo ha confermato il CT Roberto Mancini svelando anche quando si aspetta di riavere Zaniolo

Il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato a Sky Sport commentando il sorteggio relativo alle qualificazioni per i Mondiali 2022 e il momento generale della Nazionale.

STRISCIA POSITIVA – «Sono felice perché il lavoro è stato svolto da me e dallo staff ma soprattutto dai giocatori. Si sono amalgamati bene e sono riusciti a dare qualità. Hanno creato un gruppo straordinario».

TRAGUARDI – «Mi fa piacere che i tifosi si sono riavvicinati alla Nazionale e la vedono volentieri. vuol dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro».

AVVERSARI – «La Svizzera poteva stare nelle teste di serie e ci creerà problemi. Allo stesso tempo loro pensano che avranno problemi con noi. Affrontarla a marzo o settembre non cambia».

ZANIOLO – «Spero di averlo già per le qualificazioni. A Marzo saranno passati sei emsi dall’infortunio. E’ un ragazzo giovane e forte ma non deve forzare nulla per rientrare con tranquillità. S non ci sarà a marzo, lo avremo agli Europei».

CLUB – «Manca lavorare tutti i giorni. Non cedo l’ora che arrivino le partite per stare con i giocatori. Siamo riusciti a trovare tanti giocatori con livello qualitativo molto alto e abbiamo fatto un certo tipo di lavoro tecnico-tattico».

OBIETTIVO – «Andiamo all’Europeo per vincere ma sappiamo che ci vuole anche un po’ di fortuna perché basta una partita sbagliata per essere fuori».

IL GRUPPO DEI 23 – «Adesso sono venuti fuori tanti giocatori e faremo le nostre valutazioni a Maggio, sperando che non ci siano infortuni».