Italia, Gattuso nel pre gara: «Sono convinto che stasera la gente avrà grande passione e si metterà a tifare per noi»

Italia, parla il ct Gattuso: «Sono convinto che stasera la gente avrà grande passione e si metterà a tifare per noi». Le parole

L’Italia affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per conquistare un posto ai Mondiali estivi in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In palio c’è l’accesso alla finale, da disputare in trasferta contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le parole del ct Gattuso all Rai:

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

PAROLE – «Dobbiamo essere bravi noi. All’inizio grandissima atmosfera, ma poi dobbiamo essere bravi a far vedere che siamo vivi e in partita. La cosa migliore è non parlare di paura. Parliamo di positività, tanti di loro già c’erano 4 anni fa e sanno cosa hanno vissuto. Ognuno deve dare il 150%. In questi giorni, la parola paura non è mai stata nominata»

TIFOSI – «Siamo questi. Sono convinto che stasera la gente avrà grande passione e si metterà là avvelenata a tifare per noi. Sta a noi comunque, le delusioni sono state tante e si aspettano una gioia»

CALCI PIAZZATI E ATTACCO – «Sui calci piazzati si azzera tutto, credono fortemente in questo e noi dobbiamo rispettarli. Sulle dinamiche di gioco abbiamo qualcosa in più, ma non bisogna sottovalutarli. Siamo messi bene, ma oggi conta avere gli attaccanti che ci possono aiutare anche sullo sviluppo contro una difesa forte fisicamente. Conterà arrivare bene negli ultimi 16 metri».