L’Italia di Mancini ha dominato contro gli USA grazie al possesso palla e al gioco rapido e tecnico. Il gol è il riassunto del nuovo credo

Finalmente è arrivato il gol per l’Italia di Roberto Mancini. Una partita quella contro gli Stati Uniti nettamente dominata dagli azzurri, ma che ancora una volta, come con la Polonia, hanno trovato la rete solo allo scadere. A decidere la gara è stato Matteo Politano, subentrato a Lasagna all’87° minuto. Una grandissima azione, la stessa ricercata fin dalla gara con il Portogallo in assenza di veri e propri arieti. La stessa ricercata con continuità quest’oggi, con l’attaccante dell’Udinese centravanti.

L’idea di Mancini è stata quella di sfruttare la velocità del nostro attacco, cercando continui inserimenti e triangolazioni per far male agli avversari. Basta con l’attaccante boa e con i cross dalle fasce. Con il Portogallo l’Italia ha provato a far duettare i suoi attaccanti, senza riuscirci, con gli americani ha trovato la gioia dopo decine di tentativi. Azione iniziata proprio da Politano che al limite dell’area serve Verratti, che inventa per Gagliardini. A sua volta il centrocampista serve il compagno in nerazzurro che con un ottimo controllo non sbaglia davanti alla porta. L’Italia ha giocato bene, ha dominato e ha fatto valere le sue idee. Adesso cominceranno i veri test, con gli azzurri impegnati nelle qualificazioni ad Euro2020. Lì non ci sarà spazio per gli errori e questo tipo di gol non dovrà essere l’eccezione, ma la costante.