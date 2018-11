Italia, problema attacco: linea verde e Lasagna contro gli USA

Dopo lo 0-0 contro il Portogallo, l’Italia affronterà martedì sera gli USA a Genk. Mancini è pronto a schierare una formazione inedita per risolvere il problema dei gol

La nuova Italia di Roberto Mancini gioca bene, ma non sa segnare. È questo il dato più lampante di questa Nations League, che gli azzurri chiuderanno al secondo posto rinunciando alle Final Four. Solo due gol in quattro gare, uno su rigore e uno da calcio d’angolo peraltro. Immobile ieri sera ha mostrato tutti i suoi limiti, sprecando due grandi palle gol, ma il problema è più ampio. L’Italia crea, produce, ma poi davanti all’area cincischia e non trova finalizzatori per la mole di gioco prodotta. Ecco che allora, tra i vari Pavoletti, Belotti e Balotelli bisognerà trovare la soluzione a questo problema.

Martedì toccherà a Kevin Lasagna l’onere di sostenere l’attacco azzurro. Entrato bene negli ultimi minuti della gara contro il Portogallo, l’attaccante dell’Udinese dovrà dimostrare di poter valere l’Italia. Ad accompagnarlo contro gli USA saranno probabilmente Berardi e Politano. In assenza di Pavoletti, rientrato per un infortunio, ecco Moise Kean chiamato dall’Under-21, pronto a subentrare. Pellegrini, rientrato a Roma per una botta, lascerà il posto molto probabilmente a Sensi, con il debutto di Tonali e il dinamico Barella in mediana. In difesa si giocano due maglie Acerbi, Rugani e Mancini. Palmieri e DeSciglio saranno sulle fasce a protezione di uno tra Sirigu e Cragno.