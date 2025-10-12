Italia
L’Italia si qualifica ai playoff se: cosa serve per proseguire la rincorsa al Mondiale
L’Italia si qualifica ai playoff se: cosa serve per proseguire la rincorsa al Mondiale. La Norvegia ha ormai blindato il primo posto nel girone
La strada verso il Mondiale 2026 si è delineata per l’Italia di Gennaro Gattuso. La roboante vittoria per 5-0 della Norvegia contro Israele ha, di fatto, blindato il primo posto nel girone per la squadra di Haaland. A causa di una differenza reti ormai incolmabile (+26 per i norvegesi contro il +7 degli Azzurri), la qualificazione diretta è un’impresa quasi impossibile.
L’obiettivo realistico per l’Italia, ora, è assicurarsi il secondo posto, che garantirebbe l’accesso ai playoff da testa di serie. La partita che deciderà gran parte del destino degli Azzurri è quella di martedì prossimo, 14 ottobre, al Bluenergy Stadium di Udine contro Israele. Un avversario ostico, già battuto a fatica per 5-4 in una folle partita d’andata.
Gli scenari per la qualificazione ai playoff sono chiari e non ammettono passi falsi.
- In caso di vittoria contro Israele, l’Italia sarebbe aritmeticamente seconda, chiudendo i conti con due turni d’anticipo e potendo gestire con più serenità le sfide di novembre.
- In caso di pareggio, invece, la corsa rimarrebbe aperta. Agli Azzurri servirebbe conquistare almeno un altro punto nelle ultime due partite in programma a novembre, contro la Moldavia (in trasferta) e la Norvegia (in casa), per avere la certezza matematica del secondo posto.
La missione, dunque, è chiara: battere Israele a Udine per evitare un finale di girone ad altissima tensione. La qualificazione non è in discussione, ma l’Italia non vuole più correre rischi.
