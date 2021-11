Italia qualificata ai Mondiali se... Ecco cosa manca per Qatar 2022

Italia qualificata ai Mondiali se… Ecco quali combinazioni porterebbero gli azzurri a qualificarsi per Qatar 2022

Il pareggio in Italia-Svizzera complica leggermente la corsa a Qatar 2022 per gli azzurri. Un 1-1 che mantiene entrambe le squadre appaiate a quota 15 punti, ma gli azzurri sono al momento primi per la miglior differenza reti (13 a 11).

Cosa serve ora ai ragazzi di Mancini per tornare al Mondiale? Fondamentale sarà vincere la prossima partita in maniera consistente con l’Irlanda del Nord, mantenendo così una differenza reti migliore nei confronti degli elvetici ed evitando il clamoroso sorpasso. Alternativa sarebbe pareggiare, sperando che gli svizzeri facciano lo stesso.