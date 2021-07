Italia Regina a Wembley, la finale ha dimostrato che è la più forte

L’Italia incoronata Regina d’Europa: 13 gol fatti, una rimonta difficile e il carattere della squadra migliore del torneo

La Gazzetta dello Sport celebra, in prima pagina, la vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia. Come sottolineato dalla rosea, l’Italia è diventata Regina nella notte di Wembley, al termine di una partita di carattere e vinta in rimonta contro l’Inghilterra di Southgate.

Con 13 gol segnati, gli Azzurri segnano il record assoluto di reti siglate in una competizione europea o mondiale. Si legge nell’articolo che: «Il gol di Shaw in avvio ha spiazzato i nostri e i padroni di casa hanno giocato venti minuti a ritmi altissimi. Poi sono venuti fuori gli azzurri che hanno avuto in pugno la sfida».