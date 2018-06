Mancini punta su Balotelli: «Può diventare un leader»

Roberto Mancini punta su Mario Balotelli: parole al miele del commissario tecnico dell’Italia per l’attaccante del Nizza

Primo bilancio positivo per Roberto Mancini alla guida dell’Italia. Il ct, che ha ereditato la fallimentare gestione di Giampiero Ventura, ha deciso di puntare fin da subito su Mario Balotelli, che lo ha ripagato con gol e buone prestazioni. Intervistato da GQ, il tecnico di Jesi ha commentato: «Provo affetto per lui, è ovvio, ma il suo ritorno in azzurro ha motivazioni esclusivamente calcistiche».

Continua l’ex tecnico dell’Inter Roberto Mancini: «Mario ha soltanto 28 anni, e quindi fa ancora in tempo a prendersi tutte le soddisfazioni che desidera perché al suo background fisico e tecnico ha aggiunto l’esperienza. Insomma, è cresciuto in tutti i sensi. Considerato che la Nazionale è destinata a perdere − subito o nel giro di un paio d’anni − lo zoccolo duro che ci ha tenuto a galla fino al flop con la Svezia, ho bisogno di nuovi leader. Mario ha l’età e la credibilità tecnica per farlo, e per fortuna non è l’unico».