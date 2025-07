Italia Spagna 1-3, che differenza nei voti! Gli incredibili casi di Lenzini, Giugliano, Bonansea, Piemonte e Cantore - Calcio News 24

Italia Femminile, i giudizi dettagliati sulle azzurre nonostante tutto. Ecco la situazione

Mai sconfitta è stata più dolce. L’Italia femminile di Andrea Soncin cede 1-3 alla Spagna campione del mondo, ma centra un obiettivo che vale una vittoria: la storica qualificazione ai quarti di finale di un Europeo, un traguardo che mancava da ben 12 anni.

Le Azzurre escono dal campo a testa alta, dopo una partita di grande sacrificio, coraggio e maturità, in cui hanno saputo soffrire e rendersi propositive contro un’avversaria quasi ingiocabile. La qualificazione, resa possibile dalla vittoria del Belgio sul Portogallo, scatena l’emozione del gruppo e le lacrime di un CT Soncin che ora non vuole smettere di sognare. Mercoledì, la sfida alla Norvegia.

Come sono andate le ragazze azzurre? Prendiamo come campione due giornali, La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, per notare alcune curiosità sui voti e i giudizi.

LENZINI – Il Corriere la ritiene una delle migliori con il 6,5: «Le tiene a bada tutte, una certezza». Gazzetta ha una visione opposta e la boccia col 5: «Soffre fisicamente Paralluelo e sbaglia il rinvio sul 2-1».

GIUGLIANO – Qui la differenza di valutazione è davvero clamorosa, è la descrizione di due gare opposte. Il Corriere la stronca con il 5: «Fa ancora fatica a prendere per mano la squadra, oltretutto è in ritardo ad uscire su Patri Guijarro e le permette la conclusione che vale il 2-1».

Per Gazzetta non è solo da 7 in pagella, ma è anche la migliore della Nazionale: «Meglio che contro il Portogallo: alza il livello in modo direttamente proporzionale a quello delle avversarie».

BONANSEA – In proporzioni minori ma anche lei è sottoposta a due giudizi antitetici. La testata romana le dà 5,5: «Fallisce una buona chance di testa a fine primo tempo, lavora tanto in cucitura tra i reparti». Quella milanese la solleva al 6,5: «Leonessa azzurra, gioca di esperienza con lampi di classe».

PIEMONTE – Voto 5 dal Corriere: 5 «Il fuorigioco alla mezzora mitiga l’errore sola davanti alla porta, sul gol favorisce Oliviero ma perché sbaglia e negli appoggi spesso è imprecisa». Gazzetta la salva col 6: «Si divora il 2-1 tutta sola davanti a Nunclares, per sua fortuna era fuorigioco. Fortunata anche nel tiro svirgolato da cui nasce l’1-0».

CANTORE – Un voto di differenza anche per lei, in un quadro però positivo. 6 dal Corriere: «Ouahabi lascia spazi, lei ci si infila e al 16’ st va vicinissima al gol chiamando a una paratona Nanclares». Un convinto 7 dalla Gazzetta: «La più pungente nel tridente azzurro, entra con una bella sponda nel primo gol e fa piovere cross».