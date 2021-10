Nuova maglia per l’Italia che contro la Spagna utilizzerà una divisa ad hoc con una nuova tecnologia

Una nuova tecnologia, detta Ultraweave, per la divisa dell’Italia che in occasione del match contro la Spagna farà il suo esordio. La maglia sarà utilizzata esclusivamente per le gare di Nations League e sarà poi indossata dalla Nazionale femminile nelle gare di ottobre.