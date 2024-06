Italia, Spalletti: «Arrivare da campioni è sicuramente un vantaggio. Difensivisti? Stiamo cambiando atteggiamento»

Luciano Spalletti ha parlato alla UEFA della Nazionale italiana in vista degli Europei in terra tedesca che inizieranno tra pochi giorni

Luciano Spalletti, CT dell’Italia, magazine ufficiale della UEFA dedicato a Euro2024 della Nazionale azzurra.

ATTEGGIAMENTO – «Siamo riconosciuti per essere bravi a fare la fase difensiva e giocare in ripartenza, ma ultimamente in Italia stiamo cambiando come atteggiamento».

ESTERNI – «Non è che si trovano a loro agio solo nella loro zona di competenza. Sanno fare i centrocampisti, sanno fare gli esterni che si buttano oltre la linea difensiva e hanno anche il piede per mettere la ‘palletta’ morbida dietro la linea difensiva»

CAMPIONI D’EUROPA IN CARICA – «Arrivare da campioni è sicuramente un vantaggio. Ma dobbiamo far vedere di che roba siamo fatti e di cosa abbiamo dentro»