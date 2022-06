Italia, Spinazzola: «Con l’Argentina spazzate via le ultime paure che avevo»

L’esterno dell’Italia Spinazzola ha parlato del suo ritorno in campo dal 1′ con la maglia della Nazionale dopo l’infortunio

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma e della Nazionale, ai canali ufficiali della FIGC ha parlato del ritorno in campo dal 1′ con la maglia dell’Italia nella partita contro l’Ungheria.

CONDIZIONE – «Il rientro in campo con l’Argentina ha spazzato via le poche paure che avevo, oggi ero tranquillo, sembrava fosse ieri l’ultima partita in Nazionale. Per tornare al 100% dovrò fare una bella preparazione, adesso al 70° minuto le gambe iniziano a cedere, ma è normale. Più gioco meglio è».

GIOVANI – «I giovani ci danno energie. Noi gli andiamo dietro. Il 100%? Ho lottato undici mesi per farlo. Adesso vediamo con l’Inghilterra, siamo in tanti e ci sono altre due partite».