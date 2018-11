Italia-Stati Uniti highlights e gol: le azioni salienti dell’amichevole in programma alla Luminus Arena di Genk

Italia-Stati Uniti è l’ultima impegno della Nazionale azzurra del 2018. La selezione guidata da Roberto Mancini, reduce dal pareggio di San Siro in Nations League con il Portogallo, affronta la formazione del ct Dave Sarachan, di recente sconfitta 3-0 in amichevole dall’Inghilterra. Squadre in campo neutro, si gioca alla Luminus Arena di Genk.

La partita amichevole è diretta dall’arbitro turco Cuneyt Cakir: a Genk viene inoltre utilizzato per la prima volta il Var in una gara dalla UEFA. Ecco i gol e gli highlights di Italia-Stati Uniti: