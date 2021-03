Italia, tegola Locatelli: il centrocampista salterà il match con la Bulgaria

Manuel Locatelli era diffidato ed è stato ammonito contro la Lituania: il centrocampista dell’Italia salterà il prossimo impegno Mondiale con la Bulgaria

Tegola per la Nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini, che non avrà a disposizione Manuel Locatelli in vista del match del 2 settembre prossimo contro la Bulgaria.

Il centrocampista del Sassuolo era diffidato ed è stato ammonito con la Lituania, in occasione della terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar.