Italia U21, Baldini: «Ho un gruppo straordinario. Con l’Armenia ripartiamo da zero». Parla il commissario tecnico degli Azzurrini

Fiducia, umiltà e la forza di un gruppo coeso. Sono questi i concetti chiave espressi dal commissario tecnico dell’Italia Under 21, Silvio Baldini, nella conferenza stampa della vigilia del match contro l’Armenia, valido per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2027. L’allenatore ha trasmesso grande serenità, elogiando la qualità e l’atteggiamento dei suoi ragazzi, che reputa la vera arma in più di questa Nazionale. La preparazione alla sfida procede nel migliore dei modi, grazie a un’atmosfera ideale all’interno dello spogliatoio.

«Stiamo preparando bene la partita, abbiamo un gruppo straordinario di ragazzi che hanno voglia di giocare e allenarsi insieme. Per un allenatore è il massimo, sono molto fiducioso».

Dopo la brillante e convincente vittoria per 4-0 contro la Svezia a Cesena, il rischio maggiore potrebbe essere quello di abbassare la tensione. Un’ipotesi che Baldini respinge con forza, chiedendo alla squadra massima concentrazione e di resettare quanto fatto in precedenza. Ogni partita, secondo il tecnico, nasconde le proprie insidie e va affrontata con la stessa determinazione, a prescindere dal valore dell’avversario.

«Ripartiamo da zero, l’Armenia sarà un avversario diverso dalla Svezia, ma dobbiamo fare lo stesso tipo di prestazione. Dobbiamo dare il massimo contro chiunque».

In vista della partita, è possibile che ci siano alcuni cambi nell’undici titolare, ma il CT ha voluto chiarire la sua filosofia in merito alla gestione della rosa. Per Baldini, la profondità e la qualità del gruppo sono tali che non si può parlare di semplici rotazioni, ma di scelte tra giocatori di pari livello, sottolineando come la sua difficoltà più grande sia quella di escludere chi meriterebbe di giocare.

«In questa squadra non esiste il turnover, sono tutti bravi. L’unica ingiustizia è mandare in tribuna ragazzi che meriterebbero di giocare».